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Serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu

Çanakkale’de serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu.

Çanakkale'de serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu.



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde serinlemek için denize giren Metin Koçer'in, bir süre sonra hareketsiz olduğu görüldü. Koçer, vatandaşların yardımı ile sahile çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri gereken müdahaleyi yaptı. Uzun uğraşlara rağmen hayata tutunamayan Koçer'in cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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