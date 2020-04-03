Sevgileri korona virüsü dinlemedi

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi ilginç bir nikah törenine sahne oldu.

Belediye'de veteriner hekim olarak görev yapan Fatma Kaya ile nişanlısı Tuğrul Bulut, korona virüs salgını başlamadan önce nikah başvurusu yapmış ve 3 Nisan için gün almıştı. Genç çift, salgına rağmen evlilik planlarından vazgeçmedi. Çiftin nikahını Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu belde meydanında kıydı. Nikah törenine sadece genç çiftin aileleri katılırken, sosyal mesafe kurallarına da uyuldu.