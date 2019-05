SGK 'dan Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri

Sosyal Güvenlik Haftası, Çanakkale'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Hafta kapsamında, istihdam teşvikleri ve diğer uygulamalar hakkında bilgiler verilecek.

Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hilmi Ercan, Sosyal Güvenlik Haftasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi. Toplumun her kesimini doğrudan ilgilendiren sosyal güvenliğin 7'den 77'ye her fert tarafından bilinirliğini sağlamak ve vatandaşları hak ve yükümlülükleri konusunda daha da bilinçlendirilmelerine katkı sağlamak amacıyla her 16 Mayısı için alan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kabul edildiğini hatırlatan Ercan, Sosyal güvenliğin, gücünü toplumsal dayanışmadan alan bireylerin sosyal ve ekonomik güvencesinin en temel unsuru olduğunu kaydetti.

Ercan, “Ülkemizde Sosyal Güvenlik hizmetlerini yürüten Sosyal Güvenlik Kurumu, uluslararası standartların üzerinde hizmet veren dünya çapında model alınan öncü ve saygın bir kurumdur. Sigortalılarımız bu gün sigortalılık, genel sağlık sigortası, emeklilik gibi birçok işlemini e-devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. Sosyal güvenlik reformuyla birlikte sigorta prim teşvikleri uygulanmaya başlanmış Kurumumuz işverenlere ve diğer prim ödeme yükümlülerine önemli destekler sağlanmıştır. Daha önce bu teşviklerden yararlanamamış olan işverenler geriye dönük yararlanmışlardır. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Bakanlığımız koordinesinde 2019 yılı istihdam seferberliği ‘Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla halen devam etmektedir. Bu kapsamda İlimizde Sayın Valimizin öncülüğünde Çalışma ve İş Kurumumuzla ortak bir dizi seminer, toplantı ve ziyaretler yapılmıştır. 2019 yılında uygulanan yeni istihdama yönelik ücret, prim ve vergi desteği, sigortalı başına 150 TL asgari ücret desteği başta olmak üzere tüm sigorta prim teşvikleri paydaşlarımıza anlatılmıştır. Kurumuz kayıt dışı istihdamla mücadeleye de önem vermektedir. Bu sorunla sigorta prim teşvikleriyle istihdam üzerindeki mali yükün azaltılması, hizmet kalitesini arttırması, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, bilgi/veri paylaşımı ile denetimler gibi stratejilerle mücadele edilmektedir. Her zaman olduğu gibi Sosyal Güvenlik Haftasında tüm paydaşlarımız ve hizmet sunan personelimizle bir araya geleceğiz ve bu haftayı en uygun şekilde değerlendirmeye çalışacağız” dedi.