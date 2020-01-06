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Şiddetli fırtına sebebiyle Gökçeada'da okullar tatil edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde şiddetini arttıran poyraz fırtınası sebebiyle tüm okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde şiddetini arttıran poyraz fırtınası sebebiyle tüm okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.


Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası Gökçeada'da hayatı felç etti. Saatte hızı 110 kilometreye kadar ulaşan fırtına sebebiyle ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği açıklandı. İlçe kaymakamlığından edinilen bilgilere göre; yarın da okulların tatil edilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

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