Sınav yolunda kimliğini kaybetti, son dakika yetişti

Çanakkale'de öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girdi. Bir öğrenci sınava gelirken yolda kimliğini düşürünce içeriye alınmadı. Sınav güzergahında kimliğini arayan vatandaş, son dakikalarda sınava yetişebildi.

Çanakkale'de bugün YKS'ye girecek öğrenciler, sınav saatinden önce sınav merkezlerine geldiler. Öğrenciler ve velilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde sınava gelen bir öğrenci, okul yolunda kimlik kartını kaybedince sınav salonu girişine izin verilmedi. Daha sonra telaşla sınav güzergahını tarayan öğrenci kimlik kartını bularak son dakika sınava yetişti.

Sınav salonuna girişte öğrenciler ilk olarak ellerini dezenfekte etti, daha sonra görevliler tarafından yedek maske dağıtıldı. YÖK tarafından belirlenen saatin sonunda öğrenciler içeriye alınmadı. Sınava girenler içeride ter dökerken, aileleri de dışarıda heyecanla beklediler.

Öte yandan, sınava gelenlerin yakınlarının sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Polis ekipleri, zaman zaman içeride sınav olduğunu hatırlatarak, dışarıdaki vatandaşlara daha sessiz olmaları konusunda uyarıda bulundu.