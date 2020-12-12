Sintenist'in kaldığı mağara turizme açılacak

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde bulunan, dünyanın ilk doğa ve şifa bilimcilerinden Alman bilim adamı Paul Ernst Emil Sintenis'in yaşadığı mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Atçukuru mevkiindeki mağarada Evciler Köyü Muhtarı Gökhan Öner ile incelemelerde bulunan Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, köylüler tarafından bulunan mağaranın turizme kazandırılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kaz Dağları bitkileri İsveç'te

910 metre rakımda bulunan ve içerisinde büyük bir şelalenin de bulunduğu mağarada 1887 yıllarında Kaz Dağları‘na gelen doğa ve şifa bilimcisi Sintenis'in yaşadığını ve bölgeden ilk bitkilerini topladığını söyleyen Kaymakam Sercan Gökdemir, “ Dünyanın ilk şifa ve doğa bilimcisi Sintenis, Alman bir botanikçi, eczacı ve bitki koleksiyoncusuydu. İlk bitkilerini o dönemde bu bölgelerden toplayarak Alman ilaç sanayisinin hizmetine sunmuş. İçerisinde Kaz Dağları'nın birçok endemik bitkisinin de bulunduğu Sintenis'in herbaryumu, İsveç'te bulunan Lund Üniversitesi'nde korunmakta. Bazı bitkiler ise British Museum, Harvard, New York Botanik Bahçesi ve Ulusal Doğa Müzesi'ni süslemekte. Bizde bu bölgeden elde edilen endemik bitkilerle Kaz Dağları herberyumunu kurmayı planlıyoruz” dedi.

Alan tespiti yapılacak

Mağaranın kaç kilometre uzunlukta olduğunu tespit edemediklerini belirten Kaymakam Gökdemir, “Genişliğinin 1,5 metre yüksekliğinin ise 20-30 metreye kadar ulaştığı mağaranın içinden su geçmesi ve çok soğuk olması nedeniyle şuan sonuna kadar giden olmamış. Köylülerden edindiğimiz bilgilere göre içerisinde bazı bölümlerin olduğu ve duvarlarında yazılar olduğu söyleniyor. İlerleyen günlerde bu tespitleri yaparak daha geniş kapsamlı çalışmalara başlayacağız. Mağaranın duvarlarında bulunan yazılar bize büyük bir referans olacak” diye konuştu.

Flora çok zengin

Alpler'den sonra dünyanın oksijen yoğunluğunun en fazla olduğu bölge olan Kaz Dağları'nın endemik flora açısından da ciddi bir zenginliğe sahip olduğunun altını çizen kaymakam Gökdemir, “Kaz Dağları'nda bulunan birçok endemik bitki, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılmakta. Binlerce bitki florası bulunan bölgede,70 şifalı endemik bitkinin 32'si dünya da sadece Kaz Dağları'nda bulunmaktadır. Özellikle bölgedeki arıcılarımızın ballarımızın prolin ve antioksidan değeri yabani sarımsak ve endemik flora zenginliği nedeniyle çok yüksek çıkmakta” şeklinde konuştu.