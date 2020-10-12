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Sokak köpeği kediye annelik yapıyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir sokak köpeğinin yavrularını emzirdikten sonra bir sokak kedisine annelik yaparak onu da emzirmesi görenleri hayret ettirdi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir sokak köpeğinin yavrularını emzirdikten sonra bir sokak kedisine annelik yaparak onu da emzirmesi görenleri hayret ettirdi.


Yenice ilçesinde hal içinde balıkçılık yapan Nevruz Köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez tarafından çekilen görüntü, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Videoyu çekerken duygulandığını belirten Muhtar Boyuneğmez, “Yavrularını emzirdikten sonra kediyi emziren köpek. Şu üç günlük dünyada hiç bir şey paylaşılmazken işte kedi ile köpeğin durumu ortada” dedi.

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