Sokakta insan olmayınca polis, güvercinleri besledi

Buradaki güvercin ve sokak hayvanları ise Çanakkale polisi tarafından beslendi. O anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ülkemizde her geçen gün sıkı tedbirler alınıyor. Geçtiğimiz günlerde kentin en hareketli yerlerinden biri olan Çanakkale kordon boyu da, bu tedbirler kapsamında bariyerlerle insan trafiğine kapatılmıştı. Çanakkaleliler de ‘evde kal' çağrısına uyarak, zorunlu haller dışında evden çıkmamaya özen gösteriyor.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Çanakkale kordon boyunda yer alan güvercinleri ve diğer sokak hayvanlarını unutmadı. Sahil bandındaki kuşlara bulgur, sokaktaki köpeklere mama veren motosikletli polis timlerinin bu anları sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.