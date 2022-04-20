İhlas Haber Ajansı

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‘Solo Türk' Çanakkale semalarında prova uçuşu yaptı

Çanakkale Kara Muharebelerinin 107.

yıl dönümü anma törenleri öncesinde 'Solo Türk' gösteri uçağı, Çanakkale Boğazı üzerinde prova uçuşu yaptı. Mini gösteri izleyenlerden büyük beğeni topladı.


Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 C Blok-40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi Solo Türk, 24-25 Nisan yıl dönümü anma törenlerinde Çanakkale'de yapacağı gösteri öncesinde prova yaptı. F-16 savaş uçağının Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı mini gösteri büyük ilgi gördü.

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