Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası heyecanı Çanakkale'de

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve milli takım seçmeleri Çanakkale'de yapılıyor.

28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirilecek Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve milli takım seçmelerinin seremonisi bugün gerçekleştirildi. Dün başlayan müsabakalara 13 kadın, 19 erkek takımı katıldı.

Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve milli takım seçmelerinde Kocaeli, Mersin, İzmir, İstanbul, Kayseri, Ankara ve Çanakkale'den 21 spor kulübünün 13 kadın, 19 erkek takımı madalya için mücadele ediyor. Maçlar sonunda Sualtı Hokeyi A Milli Takım ve U23 Milli Takım seçmeleri yapılacak. 1 -3 Mart tarihlerindeki kupa maçları gün boyunca TSSF'nin youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, “Türkiye şampiyonası için çok ciddi bir hazırlık bu. Su altı hokey bizim son 10 yıldır her sene üzerine koyarak uluslar arası şampiyonalarda, uluslar arası arenalarda ülkemizi, federasyonumuzu en üst basamaklarda altın madalya ile temsil ettiğimiz, altın madalya ile basamaklarda yer bulduğumuz bir spor branşımız. Bu nedenle bu turnuvada daha çok tecrübe edinme adına her sene şampiyonlarda revizyona gidiyoruz. Federasyon turnuvası da Türkiye Şampiyonası öncesi önemli bir hazırlık turnuvası ve milli takım aday kadrosunun seçimi de burada başlıyor” dedi.