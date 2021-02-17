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Subaşı köyüne meydan düzenlemesi yapılacak

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Subaşı köyünde meydan düzenlemesi yapılacak.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Subaşı köyünde meydan düzenlemesi yapılacak.


Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından gerçekleşen ihaleye; İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer, Hasan Engin ve komisyon üyeleri katıldı.


Yaklaşık 300 bin liraya mal olan ihale projesi kısa zamanda tamamlanacak. İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ile Hasan Engin yaptıkları ortak açıklamada, “Köylerden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve sorunlarına kulak vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dediler.

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