Süneyle mücadele için doğaya 2 bin keklik salındı

Çanakkale'de, ‘Süne Zararlısı ile Keklikle Biyolojik Mücadele' projesi çerçevesinde merkez ilçe Batakovası ve Gelibolu Yarımadası'nda 2 bin keklik doğaya salındı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanarak yürütülen "Süne Zararlısı ile Keklikle Biyolojik Mücadele" projesi çerçevesinde merkez ilçe Batakovası ve Gelibolu Yarımadası'nda 2 bin keklik doğaya törenle salındı. Merkez Halileli köyünde yapılan keklik salım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, teknik personel, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Bugün burada doğayı ve çevreyi koruma amaçlı bir proje için toplandık. Bitkisel üretimde olmazsa olmazlardan bir tanesi hastalıklarla mücadele konusudur. Bitkisel üretimde kimyasal mücadeleyi en aza indirmek maksadıyla, ilimizde alternatif mücadele yöntemlerini geliştiriyoruz. Buğdayın en önemli zararlısı süne ile olan mücadelede çoğunlukla kimyasal tercih edilmekle birlikte; son 3-5 yılda özellikle parazitoit salımı, Orman Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa 10 bin adet akasya fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Geçen yıl yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa 15 köyümüzde aynı noktalara 2 bin adet keklik salımı yapmıştık. Bu yıl yine 2 bin adet kekliğimizin doğaya salımını gerçekleştireceğiz. Bu proje ile üreticilere alternatif mücadele yöntemleri tanıtılarak, kimyasal mücadeleyi azaltmak, bu vesile ile hem girdi maliyetlerini düşürmek hem de çevreye dost üretim sistemleri ile çevremizi ve toprağımızı korumak, ayrıca buğday da süne emgi oranlarını düşürerek, verim ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyoruz. Projemizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.