TAHAP Genel Başkanı Sarıoğlu, Çanakkale'de üreticilerle buluştu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde üreticiler ile bir araya gelen Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, “Üreticilerimizin sorunlarını yerinde dinledik ve gereğini yapacağız” dedi.

Çan ilçesinde Menderes Parkında TAHAP Çanakkale İl Başkanı Ferit Uyar, Bölge Koordinatörü ve TAHAP Balıkesir İl Başkanı Akın Beyhanlı ve üyeler ile bir araya gelen TAHAP Genel Başkan Sarıoğlu, burada üreticilerin sorunlarını dinledi. Aldığı notlarla konuyu Ankara'ya taşıyacağını kaydeden Başkan Sarıoğlu, “Teşkilatlarımızı ve üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Güncel problemleri değerlendiriyoruz. Tabi biz TAHAP olarak birçok konuya dokunduğumuz için Çan'daki üreticilerimizin de problemlerini dinledik. Ankara'ya döndüğümüzde ise gereğini yapacağız. Biz zamlardan önce Türkiye genelinde arıcılarımızın besleme şekerini 212+ nakliye ile dağıttık. Şu anda Türkiye genelinde üyelerimizin ihtiyacı olan 1. sınıf ekmeklik unu dağıtıyoruz. Gıda paketini de yakında açıklayacağız. Tabi bu arada mevzuat değişiklikleri ile ilgili yani milletimizin devleti ile buluşması ile ilgili değişikliklerin yapılması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Önemli olan mesele sorunları yerinde görüp tespit ederek, Ankara'da çözmek. Onun için bu ziyaretleri yapıyoruz. Bal fiyatları artık istenen seviyeye yavaş yavaş geliyor. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi olacak. Mesela küçükbaş hayvan yetiştiricisi üyelerimiz var, onların da problemlerini biliyoruz. Süt hak ettiği yere gelmeli, ama önce Türkiye'de tarımın bileşenlerinde tarımın kitabı yeniden yazılmalı. Tarım ve Gıda kesinlikle güvenlik meselesi ilan edilmeli. Yine bunun yanında özellikle konvansiyonel tarımı terk edip, ekolojik tarıma dönmek zorundayız. Tarımsal bürokraside yeniden yapılanmalı milletin üzerine binen bu yükler ancak bu şekilde hafifletilir diye düşünüyoruz. O nedenle yoğun bir çalışma temposu içerisinde bölge koordinatörü arkadaşımız ve Çanakkale il başkanı kardeşimiz ile birlikte bugün Çan'da misafir olduk. Buradan da nasip olursa Kırklareli'ne, Edirne'ye ve Tekirdağ'a doğru devam ediyoruz” dedi.