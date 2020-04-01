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Takla atan minibüs mobese kamerasında

Çanakkale’de kavşağa kontrolsüz giren bir minibüsün takla attığı görüntü mobese kameralarına yansıdı.

Çanakkale'de kavşağa kontrolsüz giren bir minibüsün takla attığı görüntü mobese kameralarına yansıdı.


Kaza, Çanakkale- İzmir karayolu Barbaros Mahallesi Beldemiz kavşağında meydana geldi. İzmir istikametinden hızlıca kavşağa giren minibüs, takla atarak orta refüje savruldu. O anlar, Çanakkale İl emniyet Müdürlüğü mobese kameralarına yansıdı. Videonun sonunda emniyet yetkilileri ‘Hız kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi' mesajını verdi.

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