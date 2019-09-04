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Taksiciler kirli sokak köpeğini sabunla yıkadı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde iki taksi şoförü, kirlenen sokak köpeğini yıkayarak temizledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki taksi şoförü, kirlenen sokak köpeğini yıkayarak temizledi. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.


Bu ilginç ve bir o kadar da güzel olay, AVM Taksi Durağı'nda meydana geldi. Taksi durağı önünde sıcaktan bunalan ve çok kirli olan köpek iki taksi şoförünün dikkatini çekti. Hayırsever şoförler, bir yandan sevimli köpeği sabunlayıp bir yandan da yıkadılar. Bu durumu gören yoldan geçen vatandaşlar, “Ne güzel, ülkemizde hala iyi şeyler de oluyor” dediler. O anlarda bir vatandaşın kamerası da kayıttaydı.

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