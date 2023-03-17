Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir: 18 Mart 1915 günü Mehmetçik verdiği mücadele ile “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe yazdırmıştır

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “18 Mart 1915 günü Mehmetçik verdiği mücadele ile “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe yazdırmıştır. Çanakkale bu ülkenin ve milletin kurtuluşa giden yolu olmuştur. Cumhuriyetin 100. Yılında, Çanakkale Zaferi'nin 108. Yılını “Ruhumuzda Var” diyerek birlik ve beraberlik içinde kutlamak ne mutlu ki bizlere nasip oldu” dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Çanakkale Zaferi, bu topraklarda inanç ve azimle kazanılmış en büyük zaferlerden biridir. 108. yıldönümünü iftiharla kutladığımız Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Bir asır önce bu topraklarda verilen mücadelenin izleri hala taze hala sıcak. 18 Mart 1915 günü Mehmetçik verdiği mücadele ile “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe yazdırmıştır. Çanakkale bu ülkenin ve milletin kurtuluşa giden yolu olmuştur. Cumhuriyetin 100. Yılında, Çanakkale Zaferi'nin 108. Yılını “Ruhumuzda Var” diyerek birlik ve beraberlik içinde kutlamak ne mutlu ki bizlere nasip oldu. Ecdadımızdan aldığımız bu ilham ve güç ile nasıl ki 108 yıl önce bu topraklara Mehmetçik geçit vermediyse bugün ve yarın milletimizde hiçbir zaman geçit vermeyecektir.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yılı vesilesi ile başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bu topraklar için şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verildi.