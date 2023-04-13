Tarihi Alan Başkanlığı, ‘Boğaz'ın Gazi Muhafızı Seddülbahir Kalesi' temasıyla EMITT Fuarı'nda yerini aldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 26'ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yerine aldı.

Dünya'nın en büyük turizm fuarlarından olan ve yerli yabancı birçok ülke ve kuruluşun katıldığı 26'ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın başladı. Açılış Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılımıyla gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da, 26'ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, ‘Boğaz'ın Gazi Muhafızı Seddülbahir Kalesi' teması ile 8 numaralı salonda yerini aldı. Tarihi Alan'ın kültürel, turistik ve tarihi değerlerin tanıtıldığı stant 15 Nisan Cumartesi gününe kadar 8'inci Salon 8371 numaralı alanda yer alacak.