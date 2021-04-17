Tarihi Alan Başkanlığı'ndan müzelere Covid-19 ayarı

Konuya ilişkin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) tehdidinin toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk durumunun devam etmesi sebebiyle Covid -19 tedbirleri kapsamında başkanlığımıza bağlı müzelerin ziyaret saatleri bugünden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi (Salı günleri ve hafta sonları kapalı)- Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi (hafta içi ve hafta sonları kapalı)- Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi (Pazartesi günleri ve hafta sonları kapalı) - Kilitbahir Kale Müzesi (Pazartesi günleri ve hafta sonları kapalı)- Namazgah Tabyası Müzesi (Pazartesi günleri ve hafta sonları kapalı) belirtilen günler haricinde müzelerimiz 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açıktır” ifadelerine yer verildi.