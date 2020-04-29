İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi eseri 100 milyona satmak üzereyken yakalandılar

Çanakkale’de, eski Roma dönemine ait tarihi eseri 100 milyon liraya satmaya çalışan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Çanakkale'de, eski Roma dönemine ait tarihi eseri 100 milyon liraya satmaya çalışan 5 kişi suçüstü yakalandı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma neticesinde, Biga ilçesi Ayıtdere mevkiinde bulanan tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini piyasaya satmaya çalışan 5 kişiyi 27 Nisan Pazartesi günü suçüstü yakaladılar.


Eski Roma dönemine ait olan zemin mozaiği Müze Müdürlüğü tarafından tescillenip koruma altına alınırken, İ.S., A.A., A.C., M.D. ve İ.G. isimli 5 şüpheli şahıs, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.