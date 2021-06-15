Tarihî şehitliğin bakımını çilek tarlası işçileri yapıyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde bulunan tarihî şehitliğin bakımı, çilek tarlası sahibi ve işçisi tarafından yapılıyor.

Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde Şehitler mevkiinde bir tarlanın içindeki 450 metrekarelik alanda bulunan mezarlık, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kulunca tescil edildi. Akçakoyun köyünden çilek üretici Mehmet Emin Çiftci “Mezarlığın geçen bakımını biz yaptık. Boyadık, tertemizlik yaptık. Ağaçları, gülleri suladık, yıkık telleri kaldırdık” dedi.

Afganlı çilek işçisi Amanullah Şerifi, “Bu mezarlığı boş kaldıkça patron ve ben temizliyoruz. Bütün ağaçları kireçledik. Gülleri her gün suluyoruz. Burada yatanlar zamanında bizim gibi insan idi. Şimdi biz de bunlara hizmet ediyoruz. Bunlar memleket için hizmet etmişler, canlarını feda etmişler. Biz de hayır için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Tarihi mezarlığa 2004 yılında başkanken sahip çıktığını söyleyen eski Akçakoyun Belediye Başkanı Feyzullah Ergün (73), “İlk başkan olduğum yıllarda bahsi geçen yerde mezar taşları vardı. Tarihî önemi olan 20 civarında mezar vardı. Herhangi bir düzenleme yoktu, ama bölgenin halkı çok manevi telkinlerde bulundu. Buna kayıtsız kalmadık. Zaman içerisinde bugünkü şekline dönüştüğü biçimde orada yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hissettik. Ve bunu kendi imkanlarımızla yaptık. Bakımını köylüler severek yapıyor” dedi.

Yunanlıların militan soyundan olanların bölge halkına saldırdığını ve bu mezarlıkta yatan şehitlerin onların katlettikleri olduğunu anlatan Feyzullah Ergün, “Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında bu bölgede yaşayan ve kurşun madeni işleten Yunanlıların bazı militan soyu bölge halkına saldırmış. Köy halkı ayaklanmış. Çevre köylerden de destek alarak orada büyük bir çatışma çıkmış. Her iki taraftan ölümler olmuş. Bu ölenlerden Türk asıllı olanların buraya gömüldüğü ifade ediliyor” şeklinde konuştu.