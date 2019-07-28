Tarım ve Orman Bakanlığından Kazdağları açıklaması

Maden sahasının Kazdağlarında değil Kazdağlarına 40 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen açıklamada, kesilen ağaç sayısının da iddia edildiği gibi 195 bin değil 13 bin olduğu kaydedildi.

Çanakkale'de Kirazlı Altın Madeni işletmesinin faaliyet gösterileceği alanda ÇED raporunda belirtilenden daha fazla ağaç kesildiği iddiası ortaya atılmış, bu iddiaya ünlü isimler de dahil edilmişti. Sosyal medyada gündeme gelen iddialar hakkında, Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 195 bin ağaç kesildiği iddiasının yalan olduğunu ve alanda kesilen ağaç sayısının ise 13 bin 400 olduğunu açıkladı.

'Kazdağları yok ediliyor' iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, maden sahasının Kazdağlarına 40 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi. Son olarak 'Ormanlar yok ediliyor' iddialarının da doğru olmadığı belirtilirken, 'Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı'yla tüm sahanın yeniden ağaçlandırılarak eski haline kavuşturulacağı kaydedildi.

Maden şirketi 14 bin ağaç dikti

Öte yandan, maden sahasında çalışmayı yürüten şirket, henüz ağaç kesimine başlamadan önce bölgede ağaçlandırma çalışması yaptığını, oluşturulan 2 hatıra ormanında 14 bin fidan dikildiğini ve yine bölgede arı otu ekimiyle yöre ekonomisine de destek verildiğini açıkladı.