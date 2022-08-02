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Tatil bölgesi Bozcaada'da otluk yangını

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde çıkan otluk yangını söndürüldü.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan otluk yangını söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Bozcaada'da bugün saat 15.45 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler ve belediye itfaiyesine ait araçlar sevk edildi.


Kısa sürede söndürülen otluk yangınına vatandaşlar da bağlarını suladıkları sulama motorları ve traktörleriyle yardım etti.


Kısa sürede söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

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