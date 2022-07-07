Tatil Cenneti Bozcaada'da Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar yüzde yüze ulaştı

Kuzey Ege'nin tatil cenneti Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde otellerdeki rezervasyon yüzde yüze ulaştı. Pandemi sonrası yeniden gözde tatil yerlerinden biri haline gelen Bozcaada'nın otel ve restoran işletmecileri bayram tatiliyle birlikte sezonun tam anlamıyla açılacağını düşünüyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı'nda konaklama yerlerinde yüzde yüz doluluk oranı bekleniyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgı nedeniyle 2 yıla yakın bir süredir kapalı kalan otel ve restoranlar bu sezondan umutlu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, açıklanan resmi bayram takviminin ardından rezervasyonlarını yaptırdı. Bozcaada esnafı, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte sezonunda hız kazanacağını düşünüyor.

“1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte Bozcaada, İstanbul'a daha da yakınlaştı”

Kurban Bayramı öncesine kadar yoğun olmadığını ancak bayramda yoğunluk beklediklerini ifade eden otel ve kafe işletmecisi Burak Aktan, “Otellerde rezervasyonlar yoğun. Restoranlarda da aynı şekilde. İnşallah Kurban Bayramı sezon için iyi bir başlangıç olur ve Eylül ayı sonuna kadar bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. İşletmelerimizde Kurban Bayramı öncesinde yüzde yüz doluluk oranına ulaştık.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte Bozcaada'nın ulaşım olarak daha yakın olması, yakıt maliyetlerinin artmasından dolayı İstanbul'a yakın olduğumuz için tercih edilebilir bir destinasyon haline geliyor. Kurban Bayramı ve yaz sonuna kadar bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz” dedi.

“Feribotlar için online rezervasyon yaptırmayı unutmasınlar”

Bozcaadalı işletmecilerden olumlu geri dönüşler aldığını kaydeden Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, Çanakkale ve adalar hattında araç ve yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.'ye ait feribotlarla adaya geçiş yapmak isteyen tatilcilerin online rezervasyon yaptırmayı unutmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yavuz, “Kurban Bayramı'nda yüzde yüz doluluk bekliyoruz. Şuanda bütün işletmelerimizin dönüşleri gayet olumlu. Bayram öncesinde hafta sonları yoğun geçiyordu ama Kurban Bayramı ile birlikte yüksek sezona geçiş yaparız diye düşünüyorum. Tatilciler, gidiş ve dönüşlerde feribot için online rezervasyon yaptırmayı unutmasınlar. Şu anda belediyemizin resmi olarak verdiği yatak kapasitemiz 4 bin 400 ama biz gayriresmi verilerle Bozcaada'da 13 bin yatak konaklama kapasitesi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sayılara günlük 7-8 bin de günü birlikçileri de ekleyebiliriz. Yoğun zamanda adanın nüfusu 30 bini geçiyor” diye konuştu.

Kafe İşletmecisi Fahri Bulut ise “Otelci arkadaşlardan edindiğimiz bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili boyunca yüzde yüz doluluk oranı bekleniyor. Gelen misafirlere hizmet vermek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.