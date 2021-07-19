Tatil cenneti Bozcaada'yı bu hale getirdiler

Kuzey Ege'nin tatil cenneti Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir grup sahilde ateş yakıp, içki içti. Parti yaptıkları iddia edilen grup, şezlongları da kırıp, sahili çöp içerisinde bıraktı. Bozcaada Belediyesi o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananlara tepki gösterdi.

Olay, Cumartesi gecesi Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Sulubahçe sahilinde meydana geldi. 100'e yakın bir kalabalığın sahilde parti yaptığı iddia edildi. Bozcaada Spor Kulübü tarafından işletilen sahildeki şezlongları kıran kalabalık, şemsiyeleri de yakarak çevreye zarar verdi. Sabaha kadar içki içip, çevreye zarar veren kalabalığın yaptıkları Bozcaada Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında ‘Nasıl parti güzel miydi? Yazık, çok yazık' notuyla paylaşıldı.

Bozcaada Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kahyaoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, çevreye zarar veren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.