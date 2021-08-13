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Tavaklı'da 2 haftada 5'inci orman yangını

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 2 hafta içerisinde 5’inci orman yangını meydana geldi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 2 hafta içerisinde 5'inci orman yangını meydana geldi. Kısa sürede söndürülen yangında 0,5 hektarlık alan zarar gördü.


Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde bugün saat 08.23'te orman yangını meydana geldi. Dumanları gören köylüler durumu ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. Yangının çıktığı alana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter ve çok sayıda arazöz gönderildi. Kısa sürede söndürülen yangında 0,5 hektarlık orman arazisi zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Yangın söndürme çalışmalarına; 1 helikopter, 4 arazöz, 1 belediye itfaiye aracı ve 32 personel katıldı.

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