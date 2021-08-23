İhlas Haber Ajansı

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Tavaklı'daki orman yangını kontrol altında

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede 1 ay içerisinde 9'uncu kez çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.


Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 9'uncu kez orman yangını çıktı. Tepebağlar mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeli ve Geyikli ve Ezine Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale etti.


2 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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