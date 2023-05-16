Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağından bulunan ‘Dur Yolcu' yazısı ile 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçen ‘TCG Anadolu' Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İzmir'in Alsancak ilçesindeki liman ziyaretini tamamlayan Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi 'TCG Anadolu' Ege Denizi'nden saat 13.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Çimenlik Kalesinde 1 günlük temsili askerlik yemin töreni olan 8 engelli genç, Çanakkale önlerinde geçişi sırasında ‘TCG Anadolu'yu selamladı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağından bulunan ‘Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ‘TCG Anadolu' gemisi saat 14.50 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü.

1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti

‘TCG Anadolu' saat 16.15 sıralarında 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsüne ulaştı. ‘TCG Anadolu', Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanı ve 334 metre kule yüksekliğiyle, ‘Dünya'nın En Yüksek Kuleli Asma Köprüsü' unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti. ‘TCG Anadolu' 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kule bağlantıları ve bağlantı unsurlar ve 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan, 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmını da yerleştirilen Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü 4 top mermisi figürleriyle birlikte büyük bir görsel şölen oluşturdu. ‘TCG Anadolu'ya Çanakkale Boğazından geçişi sırasında havadan ve denizden Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurlar eşlik etti. ‘TCG Anadolu' Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Dünyanın ilk SİHA gemisi

'TCG Anadolu', üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' konumunda. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. 'TCG Anadolu', üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' olacak. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek. 'TCG Anadolu', 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip 'TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.