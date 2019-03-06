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TCG Enez ziyarete açıldı

Tatbikat için Çanakkale’de iskeleye bağlanan ’TCG Enez’ gemisi halkın ziyaretine açıldı.

Tatbikat için Çanakkale'de iskeleye bağlanan 'TCG Enez' gemisi halkın ziyaretine açıldı.


Mayın avlama gemisi 'TCG Enez', 'Mavi Vatan-19' tatbikatının ardından Çanakkale'ye limanına bağladı.'TCG Enez' gemisi, bugün sabah saatlerinde halkın ziyaretine açıldı. 8 Mart tarihine kadar ziyarete açık olan 'TCG Enez' gemisine vatandaşların ilgisi büyük oldu. 'TCG Enez' gemisi, bugün ve yarın 10: 00-12: 00 ile 14: 00-18: 00 saatleri arasında Çanakkale şehir iskelesinde ziyaret edilebilecek.

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