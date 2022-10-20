TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Genel başkanların bütün yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili, "Siyasi parti genel başkanlarının yurt dışı gezileri tabii ki olmalı ama bütün bu yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı. Af çağrısını yineleyen Sarıgül, “Anneler, babalar, çocuklar için affet Türkiye'm" dedi.

"Sahalarda sekiz tane Türk oyuncumuz olmalı, üç tane yabancı olmalı"

"Sahada sekiz tane yabancı, üç tane Türk oyuncu oynuyor" diyen Sarıgül, “Neden biliyor musunuz? Sahada sekiz tane yabancı, üç tane Türk oynuyor. Sekiz tane yabancının olması, üç tane Türk'ün olması, artık taraftarları futbolculara yabancılaştırıyor. Eskiden takımlarımızı rahatlıkla sayabilirdik. Ama şu anda taraftarlar kendi takımlarını saymıyorlar. Çünkü sahada sekiz tane yabancı var. O nedenle. Sekiz tane yabancı yerine sekiz tane Türk'ün oynamasını, üç tane yabancının oynamasını bütün spor kamuoyundan bekliyorum. Bütün spor kamuoyuna çağrım şudur; kaliteli yabancılar yok. Sekiz Türk oynasın, ama üç tane yabancı oynasın. O üç tane yabancı da son derece kaliteli olsun. Galatasaray'a gelen Hagi gibi, Fenerbahçe'ye gelen Alex gibi, Beşiktaş'a gelen Quaresma gibi önemli oyuncular olsun. Son iki yılda 280'in üzerinde yabancı oyuncu gelmiş gitmiş ve 800 milyon dolar parayı biz sokağa atmışız. O nedenle sahalarda sekiz tane Türk oyuncumuz olmalı, üç tane yabancı olmalı. Sahalarda ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. Ve o sahalarda bizim çocuklarımız olmalı ki milli marşın ruhunu, milli marşın heyecanını kavrasınlar” dedi.

"Daha çok masalar kurulur, masalar dağılır"

'Altılı Masa' ile ilgili "Daha çok masalar kurulur, masalar dağılır" diyen Sarıgül, "Türkiye'de daha çok masalar kurulur masalar dağılır. Bu sistemde siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği mutlaka olmalıdır. Ama Türkiye iki masaya mahkum olmayacak kadar demokrasi deneyimi son derece büyük ülkedir. Seçim takvimi açıklanır, seçim takvimi olduktan sonra daha birçok siyasi parti arasında ittifaklar olur. Türkiye Değişim Partisi olarak anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemez diyen bir siyasi partiyiz. Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye milletvekilliğini, seçim sistemini değiştirmek isteyen bir siyasi partiyiz. Belli ilkelerimiz ve prensiplerimiz doğrultusunda seçim yaklaştıkça Türkiye'de daha çok önemli ittifaklar kurulur. Toprağına bağlı olan, bayrağına bağlı olan, ulusal birlikten ayrılmayan, inançlarımıza saygı gösteren, Türkiye'deki evrensel hukuk kurallarını uygulayacak her zaman yeni yapılar ortaya çıkacaktır” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ve 'Altılı Masa'nın aday çıkarmamasıyla ilgili de açıklamada bulunan Sarıgül, “Ülkemizde daha çok babayiğitler var. Hiç merak etmeyin. Türkiye gerçekten iki ittifaka mahkum olmayacak kadar demokrasi deneyimi son derece büyük ve son derece deneyimli bir ülkedir. Seçimler yaklaştıkça daha birçok alternatifin ortaya çıkacağına inanıyorum. Siyasi parti genel başkanlarının yurt dışı gezileri tabii ki olmalı ama bütün bu yurt dışı gezileri kamuoyuna açık olmalı. Seçimler yaklaşırken herkesin daha dikkatli, daha hassas ve daha objektif olması lazım. Çünkü siyasi parti genel başkanları toplumu temsil ediyorlar. Siyasi parti genel başkanları ülkeyi temsil ediyorlar. Her attığımız adımdan, her verdiğimiz karardan bütün milletimizi düşünmekle bütün milletimizin sorumluluğunu aldığımız için son derece dikkatli, hassas olmamız gerekiyor” dedi.

Basın açıklaması sonrası Sarıgül, Çarşı Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.