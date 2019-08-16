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Teğmen Çalış'tan Kaymakam Gürdal'a ziyaret

Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığından Çan İlçe Jandarma Komutanlığına yeni atanan Jandarma Teğmen Levent Çalış, Kaymakam Mustafa Gürdal’ı makamında ziyaret etti.

Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığından Çan İlçe Jandarma Komutanlığına yeni atanan Jandarma Teğmen Levent Çalış, Kaymakam Mustafa Gürdal'ı makamında ziyaret etti.


Emniyet, asayiş ve güvenlik gibi çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunan Teğmen Çalış, Çan ve köylerinde emniyet ve asayişin sağlanması için elinden geleni yapacağını belirtti. Kaymakam Mustafa Gürdal, Teğmen Çalış'a yeni görevinde başarılar diledi.

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