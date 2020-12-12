İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tek batında 5 kuzu doğurdu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir üreticiye ait koyun, tek batında 5 kuzu doğurdu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir üreticiye ait koyun, tek batında 5 kuzu doğurdu.


İlçeye bağlı Demirciköy köyünde ikamet eden ve küçükbaş hayvan üreticiliği yapan 53 yaşındaki Şevket Genç'e ait sönmez cinsi gebe koyun, tek batında 5 kuzu yavruladı. Sabah tarlasına gittiğinde gebe koyunlarından birinin doğum yaptığını gören Genç, doğumda koyunun 5 kuzu doğurduğunu görünce hem şaşırdı hem de sevindi.


Genç, 30 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını ve ilk kez bir koyununun bu kadar fazla yavruladığını ifade ederek, “30 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. İlk kez böyle bir şey başıma geldi.40 adet koyunumun içerisinden ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Koyunlarımın içerisinden bir koyunum 5 adet kuzu doğurdu. Şu an koyunum ve kuzularım sağlıklı. Koyunum cinsi sönmez cinsidir. Çok mutlu olduk” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.