Tekirdağ-Eceabat etabının galibi Sam Bennett

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Tekirdağ-Eceabat etabını dünkü ilk etabın da galibi Bora Hansgrohe takımından Sam Bennett kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 183,3 kilometrelik Tekirdağ-Eceabat etabı tamamlandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde biten etabı Bora Hansgrohe takımından Sam Bennett, 4 saat 11 dakika 48 saniye ile kazandı. Bennett'in takım arkadaşı Avusturyalı Felix Grossschartner ikinci, Manzana Postobon takımından Kolombiyalı Jhonatan Restrepo ise üçüncü oldu.

Turkuaz mayoyu giymeyi sürdürecek olan Bennett, yeşil mayoyu giymeye de hak kazandı.

2'inci etap sonunda düzenlenen törende kırmızı mayonun sahibi Sport Vlaanderen-Baloise takımından Belçikalı Thimo Willems oldu.

Milli sporcu Feritcan Şamlı beyaz mayoyla mücadele etmeye devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı yarın Çanakkale ile Edremit arasındaki 122,6 kilometrelik parkurla devam edecek. 57. Alay'da düzenlenen 2. etabın ödül törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri, federasyon yetkilileri ve öğrenciler katıldı.