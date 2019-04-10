Tekneleri karaya oturan mültecileri jandarma yakaladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 51 mültecinin binmek üzere oldukları tekne karaya oturunca jandarma ekiplerince yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinin Dalyan köyü sahiline operasyon gerçekleştiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karaya oturmuş bir tekne olduğunu tespit buldu. Bunun üzerine ekipler, teknenin bulduğu gölgede arama çalışması başlattı.

Bölgede yapılan arama çalışmalarında Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 51 mülteci yakalandı. Organizatör olduğu iddia edilen 3'ü Rus ve 2'si Ukrayna uyruklu olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Öte yandan mültecilerin, ‘Varyag' adlı Rus bayraklı tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na götürüleceği öğrenildi.