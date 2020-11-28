İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terk edilen köpeklere jandarma sahip çıktı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde terk edilen köpeklere jandarma ekipleri sahip çıktı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde terk edilen köpeklere jandarma ekipleri sahip çıktı.


Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) Ayvacık bölgesinde yaptıkları çalışmalarda, yol kenarına hasta, aç ve susuz olarak terk edilen 1 anne ve 3 yavru köpeğe sahip çıktı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından terk edilen köpekler, Ayvacık Hayvan Barınağına götürülerek, muayene ve tedavileri yaptırıldıktan sonra barınağa teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.