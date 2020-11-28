Terk edilen köpeklere jandarma sahip çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde terk edilen köpeklere jandarma ekipleri sahip çıktı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) Ayvacık bölgesinde yaptıkları çalışmalarda, yol kenarına hasta, aç ve susuz olarak terk edilen 1 anne ve 3 yavru köpeğe sahip çıktı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından terk edilen köpekler, Ayvacık Hayvan Barınağına götürülerek, muayene ve tedavileri yaptırıldıktan sonra barınağa teslim edildi.