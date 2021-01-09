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Terzialan Beldesine hibe çöp konteyneri

Çanakkale’nin Çan İlçesine bağlı Terzialan Beldesine, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 770 litrelik çöp konteynerleri hibe edildi.

Çanakkale'nin Çan İlçesine bağlı Terzialan Beldesine, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 770 litrelik çöp konteynerleri hibe edildi.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu destekleriyle Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Belde de kullanılmak üzeri 770 litrelik çöp konteynerleri hibe edildi. Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, “ AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'a ve Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'na beldemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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