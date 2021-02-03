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Terzialan Belediyesi yaraları sarıyor

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Terzialan Belediyesi, yangında evini kaybeden Çakan ailesinin yaralarını sarıyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan Belediyesi, yangında evini kaybeden Çakan ailesinin yaralarını sarıyor.


Terzialan beldesinde 26 Ocak tarihinde çıkan yangında Çakan ailesinin evi kullanılamaz hale geldi. Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen ve belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda Çakan ailesinin yeni evi hazırlanmaya başladı. Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, “Yangın sonucu evini kaybeden vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Yanan evin temel betonunu bu sabah itibari ile attık. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

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