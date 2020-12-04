Terzialan Belediyesi'ne hibe araçlar dua ile hizmete girdi

Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Terzialan Beldesine verilen hibe araçlar belediye önünde yapılan kurban kesimi ve dua ile hizmete girdi.

Çan ilçesine bağlı Terzilalan Beldesinde Belediye Başkanı Tuncay Göymen'in taleplerini geri çevirmeyen Ak Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, beldeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 kepçe, Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından 1 Cenaze aracı ve Türkiye Belediyeler birliğinden 1 adet çöp toplama aracını kazandırdı.

Beldeye kazandırılan araçlar, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, Ak Parti Belde Başkanı Kadir Tümer, Ak Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin ve belde sakinlerinin katılımıyla yapılan kurban kesimi ve dua ile hizmete girdi. Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, “2019 yılı yerel seçimlerinde halkımıza cenaze aracı ve kepçe sözümüzü vermiştik. İlk göreve geldiğimizde bundan 6 yıl önce bir kepçe almıştık fakat bu kepçemiz mekanik ömrünü tamamladı. Bu da bize sıkıntı yaratıyordu. 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından tamamen hibe olarak belediyemize kepçe kazandırdık. Yine Cumhurbaşkanlığımızdan bir proje karşılığı cenaze aracımızı bugün itibarıyla belediyemize kavuşturduk. Belediyeler birliğinden de bir adet çöp aracımızı da belediyemiz bünyesine sokarak belediyemizde iş yapan hizmet araçlarımızın hepsi yenilenmiş duruma getirdik. Hizmete soktuğumuz araçlarımız ile beldemizde araç ihtiyacımız da kalmadı. Bundan sonra da inşallah hizmetlerimize devam edeceğiz tabi bu süreçte bizlere destek olan belde, ilçe ve il başkanımıza Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'na ve tabi Ankara'da bizlere her türlü destek olan hizmette bizim önümüzü açan Ak Parti Grup Başkan vekilimiz Bülent Turan'a belde halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.