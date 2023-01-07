Terzialan'da müstakil ev alev alev yandı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde müstakil ev alev alev yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi Çakmakçayır Mahallesi Körkuyu Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle müstakil ahşap evde çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Evde kiracı olarak bulunan Azerbaycan uyruklu Balakız G. sobayı yaktıktan sonra komşusuna gittiğini, yangının nasıl başladığını görmediğini söyledi. Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.