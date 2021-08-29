Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kendisinden haber alınamayan tesisatçının cansız bedeni kuyuda bulundu.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşayan tesisatçı Bülent Kesim (44), dün akşam çalıştığı otelin kuyusundaki arıza nedeniyle Kumköy'deki tesisine gitti. Eve geri dönmeyen Kesim'in ailesi durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede bugün arama çalışması yapan ekipler, Kesim'in ayakkabılarının, kuyunun çevresinde olduğunu gördü. Kuyunun içine bakan ekipler, talihsiz adamın cansız bedeni görüldü. Bülent Kesim'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.