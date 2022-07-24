Çanakkale'nin Ayvacık'ın ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Çanakkale istikametinden Balıkesir istikametine gitmekte olan Mevlüt Akkaya'nın kullandığı 06 DF 2281 plakalı çekici ve buna bağlı 06 BTF 567 yarı römorklu tır, Küçükkuyu belde merkezindeki trafik ışıkları noktasında yoldan karşıya geçmekte olan Sami Çatan'a çarptı. Çarpma sonucunda ağır yaralanan Çatan, ambulansla Edremit Özel Körfez Hastanesine kaldırıldı. Çatan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri ise yaşanan kaza sonrasında tır sürücüsünü gözaltına aldı.