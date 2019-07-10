Tiyatro Keyfi Tüm Eğlencesi ile 17 Burda'da Devam Ediyor

Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, 10 Ağustos'a kadar Cuma ve Cumartesi günleri ücretsiz sahnelenecek birbirinden keyifli tiyatro oyunları ile yaz tatilini minik ziyaretçileriyle birlikte, eğlenceyle karşılıyor.

5 Temmuz'da “Afacan Tilki”, 6 Temmuz'da “Keloğlan Dürüst Oğlan” oyunları ile minik ziyaretçilerini karşılayan Esas 17 Burda AVM, 19 Temmuz'da “Gülüşlere Yolculuk”, 20 Temmuz'da “Papillon”, 26 Temmuz'da “Tankuk İle Minkak”, 27 Temmuz'da “Kahraman Masalı”, 2 Ağustos' ta “Haylaz Dostlar”, 3 Ağustos'ta “Nasreddin Hoca ile Komşu”, 9 Ağustos'ta “Keloğlan'ın Kısmeti”, 10 Ağustos'ta “Curcuna” gösterisiyle minik Tiyatro severlere unutulmaz bir yaz yaşatacak.

Esas 17 Burda AVM, yaz boyunca her Cuma ve Cumartesi saat 19.30'da Sahne 17'de gerçekleştirilecek birbirinden keyifli tiyatro oyunları ile doyasıya eğlenmeleri için minik ziyaretçilerini davet ediyor.