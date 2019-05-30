TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulundan valiliğe ziyaret

Vali Orhan Tavlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Birce Bilici Şimşek, Başkan Yardımcısı Emel Torun, İcra Komitesi Üyeleri Atiye Laçin, Ayşe Berna Ergin, Filiz Bahar, Didem Güner, Gülçin Semizoğlu, Duygu Aktürk, Ebru İlter ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Sorumlusu Sema Sandal ile bir süre görüşerek sohbet etti.

TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Heyeti, girişimciliğin yaygınlaştırılması noktasında kadın girişimci sayısını arttırmak, istihdama katma değer sağlamak ve tecrübeli girişimciler aracılığıyla yeni girişimcilere öncülük etmek için yürütülen çalışmalar hakkında Vali Orhan Tavlı 'ya bilgi verdiler.

Yapılan görüşmelerin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali Orhan Tavlı, TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kuruluna iş hayatlarında başarılar diledi.