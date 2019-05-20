Tohum Takas Şenliği büyük ilgi gördü

Birbirinden renkli etkinliklere sahne olan Tohum Takas Şenliğinde hem Çanakkale'nin çeşitli ilçe ve beldelerinden hem de çeşitli illerden çok sayıda katılımcı yer aldı.

Tohum Takas Şenliğinin açılış programına Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan,

Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Ünüvar ve İrfan Mutluay başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ikincisi düzenlenen Tohum Takas Şenliğinin katılımcılarını selamlayarak başladığı konuşmasında, ülke gündeminde son yıllarda en önemli iki konunun çevre ve tarım olduğunu söyledi. Çanakkale'de ciddi çevre sorunları olduğundan söz eden Başkan Gökhan, başta termik santraller ve siyanürlü altın işletmeciliği konuları olmak üzere kenti ve kent doğasını tehdit eden tüm unsurlara karşı sivil toplum kuruluşları ile birlikte Çanakkale Belediyesinin de mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti. Başkan Gökhan, Çanakkale'nin tarım çeşitliliği yönünden oldukça zengin bir il olduğunu ancak bununla birlikte, ülke genelinde olduğu gibi Çanakkale'de de tarımsal üretimde düşüşler olduğunu kaydetti. Başkan Gökhan, “Türkiye'de gerek hayvancılık gerekse tarımsal üretim giderek azalıyor ve destekler son derece yetersiz. Desteklerin yetersiz olması sonucunda çiftçi ekmekten, üretmekten vazgeçiyor. Dolayısıyla yetmediğinde ithal etmiş oluyoruz. Köylerde gençlerimiz kalmıyor, köy nüfusumuz yaşlanıyor, buraya gelen gençlerimiz işsizlik ile boğuşuyorlar. Köydeki gencin belli bir becerisi vardır. Çocukluğundan itibaren o tarımın içerisindedir. Biz onların becerilerini köreltiyoruz, onların kente gelmelerine yol açıyoruz, sonra tarım yok oldu diye gözyaşı döküyoruz. Aynı zamanda tarlalarımızda ürettiğimiz ürünlerin genlerini bozduk. Çoğunlukla hibrit tohum kullanıyoruz. Kendi tohumlarımızı artık kullanmıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Gökhan, “Örneğin, Türkiye'de en kaliteli susamın üretildiği bölge Eceabat'tır. Eceabat'ta şu anda ne tohum var ne üretim var Yok ettik! Kumkale ovasında yetişen pamuk, en değerli pamuktu. En uzun lifli pamuk Kumkale ovasında yetişen pamuktur. Hepsini, her şeyi yok ettik. Hadi yok ettik de bari tohum üretebilseydik. Bari hibrit üretebilseydik, onu da yapmadık. Yabancı tohum üreticilerine teslim olduk. Tohumla beraber şimdi hastalıklar da geldi. Hastalıklarla beraber ilaçlar geldi. Bir kısır döngünün içerisine girdik. Çanakkale'de hala daha bir tuta belasıyla baş edemiyoruz. Baş edemeyiz, baş edemezsiniz. O hastalık, gelen tohumlarla geldi, onun mücadelesi ayrı bir sistem gerektirir. Maalesef ilaç üstüne ilaç, iki günde bir ilaç, her bir ürün toplanıncaya kadar 7-8 kere ilaç, sonucunda o ilaçlı domatesler pazarda Tohumlarımızı geliştiremedik, kontrollerini sağlayamadık. Hastalıklarla mücadele etme yöntemlerini geliştiremedik” dedi.

Devletin temel görevinin insanları sağlıklı gıdaya ulaştırmak olduğunu kaydeden ve üretimin önemine değinen Başkan Gökhan, Çanakkale Belediyesinin de bu anlamda 2017 yılında Tohum Sandığını hizmete açtığını, yeni dönemde de kırsal kalkınma ve üretimin geliştirilmesi adına kooperatifçilik alanında adımlar atılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Gökhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan ile CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, temsili olarak ilk tohum takasını gerçekleştirerek, şenliğin de açılışını yapmış oldu.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve davetliler aynı zamanda Halk Bahçesi'nde kurulan stantları gezerek, Çanakkale ve çevre illerden gelen üretici ve STK temsilcileri ile buluştu, tohumlar ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Gün boyu süren renkli etkinlikler kapsamında Tohum Takas Şenliğinde tohumun öneminin ele alınacağı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş'ın gerçekleştirdiği panelde Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık “Dünya ve Türkiye Tohum Sektörü” başlıklı sunumu, Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Kaya “Tarımsal Biyoçeşitlilik Açısından Tohumun Önemi” başlıklı sunumu, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya “Yerel Tohumların Sağlık, Çevre ve Köylü Hakları Açısından Önemi” başlıklı sunumu ve TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal da “Tohumun Tüketici Açısından Önemi” başlıklı sunumu ile katılımcılarla buluştu. Panelin ardından ise, Dr. Füsun Tezcan “Tarım Zararlıları İçin Kullanılan Zehirlere Alternatifler”, Ebru Oğuzhan Yeter ise “Yerel Tohumları Yaşatma Mücadelesi” başlıklı söyleşilerle programda yer alırken, Kars Boğadere Köyü Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür de bölgesindeki tarımsal faaliyetlerine ilişkin hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Müzik dinletileri ile devam eden programda gün boyu, tohum takas etkinliklerinin yanı sıra, ev yapımı ilaç hazırlama, el dokuma halı atölyesi, seramik, tahta baskı, keçe, çim adam yapımı, alışveriş filesi, kese kağıdı gibi sağlıklı ambalajlar yapımı, çocuklarla fide dikimi, patates ve yaprak baskı, zehirsiz kişisel bakım ve temizlik ürünleri yapım atölyeleri ile terapi seminerleri gibi pek çok etkinlik de yer aldı.