Trakya Üniversiteler Birliği 18. Alt Kurul Toplantısı yapıldı

Dr. Süha Özden, Trakya Üniversiteler Birliği 18. Alt Kurul Toplantısına katıldı.

Trakya Üniversiteler Birliği 18. Alt Kurul Toplantısı Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TÜB Alt Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ünal Çağlar Başkanlığında Microsoft Teams üzerinden online olarak yapıldı.

Toplantıya; Dr. Süha Özden, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık ve alt çalışma guruplarının üyeleri katıldı.

Üniversite sanayi işbirliği, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, arkeoloji, meslek yüksekokulları koordinasyonu, akademik dergi çalışmaları, proje, sosyal sorumluluk ve gönüllülük, TÜB Tanıtımı ve kataloğu, idari ve mali işler ve balkan çalışmaları alt çalışma gruplarının katıldığı toplantıda alınan kararlar 2021 yılının Temmuz ayında yapılacak olan 19. TÜB Üst Kurul Toplantısına sunulmak üzere kayda alındı.