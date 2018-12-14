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Tren kazasında ölen Ertik Gelibolu'da toprağa verilecek

Ankara’da yüksek hızlı tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Arif Kahan Ertik, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde toprağa verilecek.

Ankara'da yüksek hızlı tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Arif Kahan Ertik, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toprağa verilecek.


Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin de yaralandığı tren kazasında hayatını kaybeden 48 yaşındaki Arif Kahan Ertik , yarın memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toprağa verilecek. Evli ve bir çocuk babası Arif Kahan Ertik, yarın Gelibolu'da Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Öte Ertik'in Almanya Ticaret Bakanlığı Türkiye temsilciliğinde çalıştığı öğrenildi.

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