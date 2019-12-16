'Troya Hazineleri' belgeseli Sedat Simavi ödüllerine layık görüldü

'Troya Hazineleri Asırlık Hasret' belgeseli, Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden olan Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin 43 senedir aralıksız devam eden Sedat Simavi ödüllerine layık görüldü.

Belgesel dalında övgü ödülüne layık görülen belgesel hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da bir açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Troya Hazineleri Asırlık Hasret belgeseli tarihe ışık tutmanın yanı sıra Çanakkale'mizin de tanıtımına büyük katkı sağladı. Troya Hazineleri belgeseli ile beraber tarihte unutulan anlar bugün tekrar gündem oldu. Troya Belgeselinin almış olduğu bu ödülün maneviyatı azımsanamayacak kadar yüksek. Daha önce Trakya Ödüllerinde Yılın Belgeseli ödülüne layık görülen Troya, ortaya koyduğu bilgilerle tartışmasız nice ödüller alacak. Belgeselin ortaya çıkmasında emeği geçen yönetmen Nihal Ağırbaş'a, senarist Ömer Erbil'e ve oyuncusundan kamera arkasında yer alan tüm ekiplere ayrıca destek veren tüm kurumlara teşekkür ederiz” dedi.