Troya Kültür Rotası yenileniyor

2018 yılında ÇATKAV tarafından, Çanakkale Valiliği ortaklığında başlatılan Troya Kültür Rotası Projesi, pandemi döneminde birçok yerli-yabancı doğa gezginini ağırladı ve ağırlamaya da devam ediyor. Özellikle 2020 yılında oluşan yoğun ilgi nedeniyle Troya Kültür Rotası üzerinde, geçtiğimiz ay yenileme çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında; Troya-Assos arasında bulunan 120 kilometrelik alanda yol temizlenmesi, yoldaki işaretleme tabelalarının tamiri, yol üzerindeki işaretlerin TSE belgeli yağlı boya ile boyanması gibi işler gerçekleştirildi.

“Yoğun ilgiden mutluluk duyuyoruz”

Çalışmaların vakıf tarafından özenle takip edildiğini söyleyen Çanakkale Tarih ve Kültür Vakıf Başkanı Cengiz Demirel, “Troya Kültür Rotası'nın özellikle korona virüs salgını döneminde tercih edilmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Proje, 2018 Troya yılında hayata geçirildi ve o zamanlar büyük ilgi, destek gördü. Bizler de vakıf olarak Troya Kültür Rotası'na sahip çıkmaya devam ediyoruz. Rotaya gelen konuklarımızla tek tek ilgileniyor ve onlara rotamızı tanıtıyoruz. Yoğun ilgiden dolayı ve bazı taleplerden dolayı, rotamızda bakım ve onarım çalışmaları başlattık. ÇATKAV maddi destek sağlayarak, rotanın bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Yakın zamanda rotanın daha fazla tanınır olması ve daha önemli duruma gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi dönemine rağmen Troya Kültür Rotası'na yoğun ilgi gösteren herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Troya Kültür Rotası Projesi hakkında

Troya Kültür Rotası Projesi ile Çanakkale'den Assos'a kadar olan köylerdeki kültürel kimlik ve kültürel miras korunurken, ziyaretçiler ile yöre halkı arasındaki bağların güçlenmesi amaçlandı. 2018 Troya yılında başlatılan Troya Kültür Rotası Projesi; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen Gelecek Turizmde kapsamında desteklendi. Proje ile Çanakkale'den Assos'a kadar antik yolların da geçtiği 120km'lik yolun sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde hayata geçirilmesi, yürüyüşçüler ve bisikletçiler tarafından kullanılması, yolun geçtiği köylere sosyal ve ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirmesi hedefleniyor.