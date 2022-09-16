Türkiye'nin 5 şehrinde düzenlenecek olan, ‘Türkiye kültür yolu festivalleri' çerçevesinde yapılacak olan Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışta yaptığı konuşmasında, “Şimdiden gelecek sene yapacağımız festivallerimiz için de çalışmaya başladık” dedi.

Türkiye'nin 5 şehrinde düzenlenecek olan, ‘Türkiye kültür yolu festivalleri' çerçevesinde yapılacak olan Troya Kültür Yolu Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festival çerçevesinde düzenlenen Çimenlik Kalesi içerisinde bulunan Muaveneti Milliye Sergi Salonu'nda açılan "Osmanlı Deniz Haritaları Seyir Yardımcıları Sergisi”ni gezerek, yapılan çalışmalara hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy daha sonrasında Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin açılışına katıldı. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin açılışında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bizler necip milletimizin varoluş destanının yazıldığı, Çanakkale kara ve deniz savaşların en ince ayrıntısına kadar incelenmesi, araştırılması ve gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılması için bir merkez kurulması gerektiğini düşündük. Hemen harekete geçtik. Yaptığımız istişareler neticesinde Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız 1800'lü yıllarda yapılan ve önce konak devamında sıhhiye binası olarak kullanılan tarihi binanın bu yönde değerlendirilebileceği görüşünü bildirdi. Bunun üzerine vakit kaybetmeksizin bu tarihi binanın restorasyonuna başladık. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız restorasyon çalışmalarını titizlikle yürüttü. Binanın restorasyonun tamamlanmasının ardından Çanakkale kara ve deniz savaşları ile ilgili günümüze kadar yayınlanmış yazılı, görsel ve işitsel bilgi, belge ve dokümanlar temin edilerek merkeze nakledildi. Buranın bir araştırma merkezi haline gelmesi için her türlü adımı attık” ifadelerine yer verdi.

“Ülkemizin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz”

Bakan Ersoy, konuşmasının devamında ise, “Araştırma Merkezinde ayrıca, Osmanlı Türkçesi, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerindeki 5 binin üzerinde kaynak ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde Çanakkale'ye ilişkin arşiv belgeleri toplandı. Ayrıca bugüne kadar çok az kişinin elinde olan arşivler de bu araştırma merkezine kazandırıldı. Tüm bu hazırlıkların neticesinde; araştırmacıların rahatlıkla çalışabileceği, çalışmalarını sürdürebileceği bir ortam sağlandı. Kütüphane, arşivler ve kitaplar dijital hale getirildi. Yapılan iş çok içimize sindi. Bu çerçevede eserlerin bu önemli merkeze kazandırılmasında büyük emekleri olan Uğural Vanthoft, Haluk Oral ve Şahin Aldoğan'a teşekkürü bir borç biliyoruz. Dünya tarihine, Türklerin kahramanlık mücadelesini bir kez daha altın harflerle yazdıran bu dönemin araştırılması, doğru anlatılması için ne gerekiyorsa yapmaya da hazırız. Bugün bizleri mutlu eden iki program için Çanakkale'deyiz. Troya Kültür Yolu Festivali için geldiğimiz Çanakkale'de böylesine önemli bir merkezimizi de açıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çanakkale'de gerçekleştirdiğimiz Troya Festivali'nde binden fazla sanatçının katılımıyla, 100'den fazla etkinlik sanatseverlerle buluşacak” dedi.

“Çanakkale'de ayrıca tarihle sanatı bir araya getirdik”

“Çanakkale'de ayrıca tarihle sanatı bir araya getirdik” diyen Bakan Ersoy, “Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığının sorumluluğunda olan Anadolu Hamidiye Tabyası, Kilitbahir Kalesi gibi mekanlarda da etkinlikler gerçekleştirilecek. Anadolu Ateşi Dans Grubu, ‘Troya' gösterisini bu festival çerçevesinde sergileyecek. Troya Müzesi'ndeki 3 tenör konseri kaçırılmaması gereken konserlerden biri olacak. 6 ülkeden yabancı tur operatörleri ‘anı dalışı' gerçekleştirecek. Seyir Yardımcıları ve Deniz Haritaları Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 57. Alay Senfonisi'ne gidilmesi benim herkese tavsiyem. Sonra ‘Rüzgarın Demir Atlıları Troya'ya Sürüyor' başlığı ile bisiklet platformu 35 kilometre pedal çevirerek Troya Antik Kentine ulaşacak. Çocuklarımız için de birbirinden güzel etkinlikler planladık. ‘Neşeli Pabuçlar', ‘Sihirli Şapkalar Atölyesi', ‘Evrim Ölçer ile Masal Tiyatrosu' ilk aklıma gelen etkinlikler. Ben hem Çanakkaleliler hem de civar illerden gelenlerin tüm etkinlikleri beğeni ile izleyeceğine eminim” şeklinde konuştu.

“Şimdiden gelecek sene yapacağımız festivallerimiz için de çalışmaya başladık”

Önümüzdeki sene yapılacak olan festivaller için çalışmaya başladıklarını belirten Bakan Ersoy, “Ekim ayında gerçekleştireceğimiz, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde de 6 binden fazla sanatçı binden fazla etkinlikte yer alacak. Başkent'te yapacağımız festivalde ise 5 binden fazla sanatçımız 500'den fazla etkinlikle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Bu sene ayrıca Diyarbakır ve Konya'da da festivallerimiz olacak. İlkini düzenlediğimiz Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'ni 8-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğiz ve 2 binden fazla sanatçımız 500'den fazla etkinlikte yer alacak. Konya'daki Mistik Müzik Festivali'nde de uluslararası müzik camiasında özel bir yere sahip olan İspanya, Almanya, Hindistan, Mısır, Azerbaycan, Özbekistan, İran ve Türkiye'den alanında usta sanatçılar izlenebilecek. Şimdiden gelecek sene yapacağımız festivallerimiz için de çalışmaya başladık. Festival duraklarımıza güzel İzmir'imizi de ekleyeceğimizi açıklamıştık. Bu çerçevede çalışmalarımıza başladık; İzmir Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi'nin restorasyonunu tamamlayarak festivalin ana duraklarından biri haline getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Çanakkale ruhunu gelecek nesillere de taşıyacak”

Araştırmacıları da Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'ne davet eden Bakan Ersoy, “Adana'mızı da festival duraklarına kattık. Adana'da gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nı Bakanlık himayesinde çok daha uzun bir sürede ve geniş katılımlı bir hale getireceğiz. Tarihimizle sanatı bir araya getirme çabalarımız çerçevesinde Troya Kültür Yolu Festivali'ne bu kıymetli merkezi de ekledik. Festival çerçevesinde burada ‘Çanakkale Şehitlerine Hat Sanatı Sergisi', ‘Gazavatnameler Işığında Türk Minyatür Sanatı ile Anafartalar Zaferi Sergisi' ile ‘1915'ten Emirler, Raporlar, Hatıralar Kurşuna Menzil, Askere Cesaret Sergisi' açılacak. Bu merkez aynı zamanda Çanakkale ruhunu gelecek nesillere de taşıyacak. Bu merkeze araştırmacılarımız kadar gençlerimizin de gelmelerini canı gönülden isterim. Bu duygularla Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin hizmete açılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin vatana ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele Kahramanlarımızı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'ni ve Çanakkale Destinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Daha sonrasında İskele Meydanı'ndan ‘Troyalılar Geldi' teması ile marşlar eşliğinde Troya Atı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Truva Atı'nın bulunduğu bölgede kurulan sahnede Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının gösterisi yapıldı. Gösteri sonrası konuşan Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde düzenlediğimiz Troya Kültür Yolu Festivali başta Çanakkale'mize ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Bugün burada festivalimizi başlatıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı.