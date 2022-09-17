Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali, kentin farklı noktalarında çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, festival çerçevesinde açılan sergileri ziyaret etti.

Türkiye'nin 5 şehrinde düzenlenecek olan, ‘Türkiye kültür yolu festivalleri' çerçevesinde yapılacak olan Troya Kültür Yolu Festivali dün gerçekleştirilen ‘Troyalılar Geldi' kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalin ikinci gününde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Eski Kilise de açılan “Kilisede Bir Müze Sergisi”ni ziyaret ederek eserler hakkında bilgi aldı. Bir müzeyi kuranın da yaşatanın da toplum olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Çanakkale'de müzemizi ilk olarak bu binada kurmuşuz. Tabi ki bir tarihi yapı olması nedeniyle de Bakanlığımız için önemli bir bina. Müzemizde ilk burada kurulduğu için ayrıca önemli bir bina. En minik bağışçımız 5'inci sınıf öğrencisi Necdet adı. Bir müzeyi aslında Kültür Bakanlığı tek başına kurmuyor. Müzeyi kuran da yaşatan da toplumun kendisi” dedi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, daha sonrasında ise festival çerçevesinde Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen “Erken Hasat, Müzeciliğin 111'inci Yıl Sergileri”ni ziyaret etti. Sonrasında İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından gerçekleştirilen “İlyada canlandırması” gösterisini izledi. Troya Müzesi'nden Troya Ören Yeri'ne geçen Bakan Yardımcısı Yavuz, burada da “Ben Blegen” sergisini ziyaret etti. Etkinliğe, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.