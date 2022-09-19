Troya Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Berkay Çanakkalelilerle buluştu

Troya Kültür Yolu Festivali'nde sevilen şarkıcı Berkay, Çanakkalelilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” çerçevesinde düzenlenen “Troya Kültür Yolu Festivali” devam ediyor. 16-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalin 3'üncü gününde Anadolu Hamidiye Tabyası açık hava sahnesinde yaklaşık 20 bin kişiye sevilen şarkıcı Berkay konser verdi. Sahnede kaldığı süre boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren Berkay'a dört profesyonel dansçı da özel koreografileriyle konser boyunca eşlik etti.

Troya Atı Açık Hava Sahnesi'nde ise nostaljik müzikleriyle, Retrobüs grubu sahne aldı. 1980 ve 1990'lara damga vurmuş şarkıları seslendiren grup konser sonrası kendilerini izleyen yaklaşık 5 bin kişi tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.